حريقان هائلان في محلين تجاريين أحدهما بصنعاء والأخر في الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - شب حريقان، اليوم الخميس، في محلين تجارييّن متفرقَين، أحدهما في العاصمة صنعاء، والأخر في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن حريقا هائلا شب في هايبر شملان، في حي شملان، شمال صنعاء، حيث التهم الحريق السوبر ماركت، دون وقوع أي خسائر بشرية.

ولم تذكر المصادر سبب الحريق الذي شوهدت فيه النار وهي تتصاعد بكثافة من المكان، وسط عجز فرق الإطفاء عن التدخل لإطفائه.

بالتزامن، اندلع حريق في محل لبيع العطور في مدينة الحديدة.

وحسب المصادر، فقد اندلع الحريق بكثافة في المحل التجاري، دون معرفة الأسباب، حيث التهم الحريق كافة البضائع الموجودة داخل المحل.