انت الان تتابع خبر نائب عن البصرة يكشف أسباب المطالبات بتحويل الزبير الى محافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزعلي في بيان على هامش زيارته لقضاء الزبير ولقائه بالمواطنين، إن "البصرة ستبقى محافظة موحدة، وأن الأصوات التي تطالب بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة مستقلة جاءت نتيجة الشعور بالتهميش وقلة الخدمات".وأضاف الخزعلي، أن "ما يُطرح من مطالبات لتحويل قضاء الزبير إلى محافظة، يعكس معاناة حقيقية نتيجة الإهمال ونقص الخدمات. وهي دعوة واضحة للحكومتين المحلية والاتحادية بضرورة الاهتمام بجميع أقضية البصرة، وعلى رأسها الزبير، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع والخدمات".

وكان النائب رفيق الصالحي أعلن قبل أيام، جمع 83 توقيعا من اعضاء مجلس النواب بخصوص طلب تحويل الزبير الى محافظة.

وارتفعت خلال الأيام الأخيرة مطالبات شعبية لتحويل قضاء الزبير جنوبي البصرة الى محافظة مستقلة.

