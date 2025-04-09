انت الان تتابع خبر السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية معالجة ملف النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء "التباحث في تطورات المشهد السياسي، وسبل تنسيق المواقف الوطنية بما يضمن الحفاظ على استقرار العراق ووحدته، والتأكيد على أهمية الخطاب المعتدل والجامع في مواجهة التحديات الراهنة".

كما تناول اللقاء "دور مدينة سامراء في التاريخ العراقي، ومكانتها الدينية والثقافية، وأهمية الحفاظ على هويتها الجامعة الراسخة، ورفض أي محاولات لتمزيق نسيجها الاجتماعي أو توظيف خصوصيتها لأغراض طائفية أو سياسية".

وشدّد الجانبان على "أهمية دعم جهود الدولة في معالجة ملف النازحين، وضرورة إعادتهم إلى مناطقهم بشكل آمن وكريم، باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً لا يقبل التأجيل".