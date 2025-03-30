انت الان تتابع خبر السوداني بعد افتتاحه مشاريع بالعمارة: سنواصل العمل من اجل الاعمار والتنمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في بيان، "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نبتهل إلى الله، جلّ وعلا، أن يبارك أيامه لشعبنا العراقي الكريم، وللأمة الإسلامية جمعاء، وأن يتقبل الطاعات وصالح الأعمال والسعي في مرضاته سبحانه، وأن يعمّ السلام والأمن على العالم أجمع".



وأضاف "نجدد التزامنا بتنفيذ البرنامج الحكومي بكلّ أبعاده الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، ومواصلة العمل في كلّ وقت وظرف وبلا توقف، وأن نبذل كل الجهود للإعمار والتنمية، وفقاً لما تقتضيه مصالح شعبنا العليا وتطلعات جميع أبنائه".