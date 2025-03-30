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السوداني بعد افتتاحه مشاريع بالعمارة: سنواصل العمل من اجل الاعمار والتنمية

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السوداني بعد افتتاحه مشاريع بالعمارة: سنواصل العمل من اجل الاعمار والتنمية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في بيان، "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نبتهل إلى الله، جلّ وعلا، أن يبارك أيامه لشعبنا العراقي الكريم، وللأمة الإسلامية جمعاء، وأن يتقبل الطاعات وصالح الأعمال والسعي في مرضاته سبحانه، وأن يعمّ السلام والأمن على العالم أجمع".

وأضاف "نجدد التزامنا بتنفيذ البرنامج الحكومي بكلّ أبعاده الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، ومواصلة العمل في كلّ وقت وظرف وبلا توقف، وأن نبذل كل الجهود للإعمار والتنمية، وفقاً لما تقتضيه مصالح شعبنا العليا وتطلعات جميع أبنائه".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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