انت الان تتابع خبر العراق يمنح المصرف الأهلي الأردني نصف تريليون سنويًا ويتلقى الشتائم في الملاعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا تزال قصة الهتافات متضاربة، بالرغم من التأكيدات التقنية على صحة مقاطع الفيديو التي أظهرت الجمهور "الأردني او الفلسطيني" يتجاوز باللفظ والشتم على العراقيين، لكن الجانب الأردني لايزال يتمسك برواية ان الفيديو "مفبرك"، بينما يستمر التضارب والتبرؤ ورمي التهم حول ما اذا كان أصحاب الهتافات جمهور اردني ام فلسطيني؟، وعمومًا لا فرق، فالتقديرات تشير الى بين 40 الى 60% من الشعب الأردني هم من أصول فلسطينية.وعمومًا، مع هذه التجاوزات، يصبح استذكار المواقف العراقية مع الشعوب والبلدان ولا سيما الأردن وفلسطين، امرًا معتادًا في الأوساط العراقية، بل واستذكار حجم التربح والاعتياش على أموال العراق سواء بصورة مساعدات او استثمار او سرقة حتى عبر الاحتيال في المشاريع.

انطلاقا من ذلك، أعاد نواب ومدونون فتح ملف المصرف الأهلي العراقي (الأردني) وحجم الأرباح التي يحصل عليها سنويًا من أموال العراق وتعاملاته.

المصرف الأهلي العراقي، تأسس عام 1995، وبقي عراقيا لمدة 10 سنوات فقط، ففي عام 2005 استحوذ بنك كابيتال الأردني (بنك المال الأردني، على 62% من اسهم المصرف الأهلي العراقي، ليبقى 20 عاما حتى الان هو المالك الأكبر للمصرف والمتربح من عملياته في العراق.

اما المالك الثاني لاسهم المصرف هو بنك القاهرة عمان ويمتلك 10% من اسهم المصرف وارباحه، فيما تمتلك شركة بحرينية 5% من اسهم المصرف والمستفيد الحقيقي منها شركة فلسطينية.

يظهر من ذلك ان شركات واشخاص فلسطينيين واردنيين (الأطراف الرئيسية في الإساءة للعراقيين خلال مباراة العراق وفلسطين)، يمتلكون حوالي 80% من اسهم وارباح المصرف الأهلي العراقي (الأردني).

وبحسب النائب مصطفى جبار سند، بلغت أرباح المصرف الأهلي العراقي الأردني 450 مليار دينار خلال 2024 من مزاد العملة، في الوقت الذي يبلغ رأس مال المصرف 400 مليار دينار، هذا يعني ان ربح عام واحد يبلغ اكثر من رأس مال المصرف بالكامل.

وفقا لذلك هذا يعني ان حصة المصرف الأهلي العراقي الأردني من مبيعات العملة تتراوح بين 30 الى 40 مليار دولار من أصل حوالي 80 مليار دولار باعها البنك المركزي العراقي، ما يعني ان المصرف الأهلي الأردني يستحوذ لوحده على حوالي نصف مبيعات الدولار السنوية.