انت الان تتابع خبر رسالة شكر من بيروت الى السوداني بعد تزويد لبنان بالوقود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال اتصالاً هاتفياً في وقت سابق من اليوم، الموافقة على تزويد لبنان بالوقود.وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أنه "‏أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري".

وأكد السوداني، خلال الاتصال، "دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بجميع مكوناته، بجانب الالتزام بالمساهمة في إعماره، كما أكد موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "الدور الفاعل الذي يؤديه بري في الوضع السياسي اللبناني، ورفض الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولاسيما ما حصل يوم أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والذي يقع ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب".

من جانبه، قدم بري شكره لرئيس مجلس الوزراء على "مواقفه الداعمة للبنان وسيادته، مؤكداً الحرص على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات".

وهذه ليست المرة الاولى التي يوافق العراق فيها على تزويد لبنان بالوقود كنوع من الدعم المقدم له لمواجهك التحديات الراهنة التي يمر بها مع اظهار التعاون الكامل له للعبور بالبلاد الى بر الامان.