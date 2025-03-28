انت الان تتابع خبر "هذه الأسباب".. نائب للسومرية: مجلس النواب ليس مع تقسيم العراق الى أقاليم إطلاقاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول مردان في حديث للسومرية نيوز، انه "في مجلس النواب هناك تكاتف حقيقي بهذا الخصوص وعدم تشتيت وتمزيق البلد الى جزيئات صغيرة ويتم السيطرة عليها قبل الدول المجاورة"، لافتا الى ان "تقسيم العراق معناه اضعاف البلد وذهابه الى دولة مجاورة وكذلك موارده سوف تقل وقوته وجيشه يضعف وكل ما موجود في البلد سوف يقسم الى الدول المجاورة للعراق".ويضيف عضو مجلس النواب انه "مع بداية كل انتخابات بفترة يبدأ هذا الصراع والحديث عن الاقاليم وهي رسائل عاطفية لكسب الجمهور"، كاشفا ان "مجلس النواب ليس مع تقسيم العراق الى اقاليم إطلاقاً ولا يوجد حديث عن ذلك".

ومع كل أزمة تشهدها العملية السياسية في العراق يعود ملف الأقاليم في بلاد الرافدين للواجهة من جديد، فالملف الذي يحظى بخلافات سياسية وشعبية ودولية تنقسم الآراء حوله بين مؤيد ورافض له، إذ تتصاعد المخاوف من تشكيل أقاليم على أساس قومي عنصري أو ديني أو طائفي، وليس على أساس جغرافي.

وأتاح الدستور العراقي المجال أمام إمكان إنشاء الأقاليم سواء من محافظة واحدة أم محافظات عدة، إذ نصت المادة 119 من الدستور العراقي على أنه "يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناء على طلب بالاستيفاء عليه، ويقدم بإحدى طريقتين، أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات الراغبة في تكوين الإقليم، أو طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي ترغب في تكوين الإقليم"، لكن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أكد سابقاً أن فكرة إنشاء أقاليم أخرى "مرفوضة".

