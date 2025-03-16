انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يؤكد أهمية تأسيس مجلس تعاون اقتصادي عراقي هندي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهنَّأ السوداني، في مستهلّ اللقاء، السفير بمناسبة تسنمه مهام عمله، كما جرى بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وآفاق تطوير التعاون المتبادل وتنميته، والبحث في عقد الجولة 19 من اجتماعات اللجنة العراقية الهندية المشتركة العليا، بحسب بيان للمكتب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد للسومرية نيوز.وبين رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على توطيد العلاقات مع الهند، مؤكداً أهمية تأسيس مجلس تعاون اقتصادي عراقي هندي، وكذلك تفعيل مجلس الأعمال العراقي الهندي، وتنظيم زيارات للشركات الهندية إلى العراق والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأشار إلى تطلع العراق للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية ومقره الهند، الذي يهدف إلى معالجة آثار التغير المناخي من خلال تعزيز استخدام الطاقة الشمسية.

من جانبه، أشار السفير الهندي إلى عمق وتاريخية العلاقات العراقية الهندية، مؤكداً رغبة الشركات الهندية للعمل في العراق، وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.

