انت الان تتابع خبر البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الاحد القادم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "جدول اعمال مجلس النواب للجلسة الرابعة تضنت التالي:أولا: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024 – 2025) رقم 13 لسنة 2023.

ثانيا: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020.

ثالثا: التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لاعادة العمل بنظام المحاولات.

رابعا: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعليم العالي الأهلي.

الجدول ادناه: