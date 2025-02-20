انت الان تتابع خبر بقيمة 25 مليون فقط.. إحالة 200 دونم مخصصة للمالية للاستثمار في الكاظمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في تغريدة على "اكس" تابعتها الخليج 365، أنه "تمت إحالة 200 دونم في مدينة الكاظمية المقدسة (رقم القطعة 2/121 رقم المقاطعة 28) للاستثمار بقيمة 25 مليون دينار فقط".وأضافت، أن "الارض مخصصة للمالية تم إلغاء تخصيصها من قبل عقارات الدولة لإعلانها للاستثمار"، مشيرة الى ان "هذه الأرض منحت لمعاون المدير العام في هيئة الاستثمار باسم أخيه بالشراكة مع شقيق "التمساح المهربجي".

وطالبت نصيف، "هيئة النزاهة والادعاء العام وقاضي النزاهة بالتحقق من الاجازة الاستثمارية"، مبينة انه "علماً بأننا سنحيل الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام".