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بقيمة 25 مليون فقط.. إحالة 200 دونم مخصصة للمالية للاستثمار في الكاظمية

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بقيمة 25 مليون فقط.. إحالة 200 دونم مخصصة للمالية للاستثمار في الكاظمية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في تغريدة على "اكس" تابعتها الخليج 365، أنه "تمت إحالة 200 دونم في مدينة الكاظمية المقدسة (رقم القطعة 2/121 رقم المقاطعة 28) للاستثمار بقيمة 25 مليون دينار فقط".

وأضافت، أن "الارض مخصصة للمالية تم إلغاء تخصيصها من قبل عقارات الدولة لإعلانها للاستثمار"، مشيرة الى ان "هذه الأرض منحت لمعاون المدير العام في هيئة الاستثمار باسم أخيه بالشراكة مع شقيق "التمساح المهربجي".

وطالبت نصيف، "هيئة النزاهة والادعاء العام وقاضي النزاهة بالتحقق من الاجازة الاستثمارية"، مبينة انه "علماً بأننا سنحيل الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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