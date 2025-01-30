انت الان تتابع خبر العراق يؤكد موقفه الثابت في رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ناقش الجانبان السبل والآليات الممكنة للتصدي لمثل هذه التوجهات، حيث شدد فؤاد حسين على موقف العراق الثابت في رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أهمية توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة".وأضافت: "تطرق الاتصال إلى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في بغداد، حيث أكد الوزيران أهمية أن تكون هذه القمة منبراً لمعالجة القضايا العربية الأساسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا المنطقة برمتها".

وفي ختام الاتصال، شدد الطرفان على "ضرورة استمرار التنسيق والتشاور خلال الأيام القليلة المقبلة".

