انت الان تتابع خبر السوداني يغادر بغداد متوجها الى لندن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى لندن، في زيارة رسمية للمملكة المتحدة".



ويذكر ان رئيس مجلس الوزراء، قال في مقال نشر على صحيفة التلغراف، إن "الزيارة إلى لندن تعكس التزام حكومتي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والمملكة المتحدة"، مبيناً أن "الشراكة مع المملكة المتحدة عميقة الجذور في التاريخ وتطمح إلى آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي".

