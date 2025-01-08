انت الان تتابع خبر السوداني يدعو الى حوار إقليمي شامل تستضيفه بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال التصريح الصحفي المشترك الذي عقده السوداني، في العاصمة طهران، مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.

وشدد السوداني على رفض لغة التهديد واستخدامها في العلاقات الدولية، إذ أنها لا تؤدي إلّا الى المزيد من الأزمات والتوترات، كما أكد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعا السوداني الى حوار إقليمي شامل يعزز الثقة بين دول المنطقة، ويضمن الأمن والسلام للجميع، مؤكداً أن العراق يسعى الى إقامة مؤتمر دولي في بغداد بهذا الشأن.



وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل العاصمة طهران صباح هذا اليوم على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قادة الجمهورية الإسلامية، يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، إلى جانب بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.