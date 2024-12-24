انت الان تتابع خبر "المعارضة النيابية" تكشف: الحظر الجوي لا يمكن رفعه قبل عام 2027 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الجبار في حديث لـ الخليج 365، إنه "على الرغم من المناشدات والحلول والمقترحات والمطالبات الكثيرة التي تقدمنا بها ولسنوات عديدة خلت بما يخص قطاع الطيران وادارة المطارات، وتحذيراتنا المستمرة من استمرار حظر الطيران المدني في الاجواء الاوربية ومديات تأثيره على سمعة العراق دولياً وتداعياته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، مازالت وزارة النقل تدور في فلك خاطئ بالكامل وليس مجرد تقليدي، ونحن في امس الحاجة الى اجراءات سطحية و واهية".وأضاف عبد الجبار، أن "آخر ما تم تقديمه من قبل سلطة الطيران المدني بموجب كتابها الرسمي المرقم 10222 في 26/11/2024 والموجه الى وزارة النقل لغرض معالجة المخالفات الفنية والعمل على اجراء معالجات سريعة لمطاري بغداد والبصرة الدوليين، وعدم وضع المطارات العراقية امام حالة عدم تجديد الترخيص جراء استمرار المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المسافرين والطائرات وتشغيل المطارات وللأسف الشديد وزارة النقل مهتمة في تنظيف الحمامات وترتيب الحدائق المحيطة بالمطار ومسح ارضية صالة المطار وامور شكلية أخرى، ولا ننسى كثرة حوادث الطائرات وكلف أضرارها بسبب هذا الاهمال واخر حادث وقع في تشرين ثاني المنصرم وهو اصطدام طائرة الماكس التابعة إلى شركة الخطوط الجوية العراقية".وأوضح عبد الجبار، أن "الحظر الجوي الاوربي على الطيران العراقي لن يرفع خلال حكومة السوداني واليوم اضيف على ذلك بان الحظر الجوي لايمكن رفعه قبل عام 2027 في احسن الأحوال".

وتابع النائب، ان "العراق طلب تأجيل زيارة المفتشين الاوربيين الى شهر ايلول 2025 بعد ان كانت مقررة في الربع الاول من 2024 وتم تأجيلها الى الربع الاخير 2024 وبسبب عدم جاهزية وزارة النقل وسلطة الطيران لاستقبال المفتشين تم تأجيلها مجددا الى ايلول 2025 ".

