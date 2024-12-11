انت الان تتابع خبر العراق وبريطانيا يشددان على أهمية ضمان وحدة الأراضي السورية واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل رئيس اركان الجيش البريطاني، الادميرال توني رادكن، والوفد المرافق له، بحضور السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيتشن".وأضاف البيان، ان "اللقاء شهد استعراض مستجدات الاوضاع على الساحة الاقليمية، لاسيما تطورات الاحداث في سوريا".

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية ضمان وحدة الأراضي السورية واهمية استقرار المنطقة"، فيما أكد الاعرجي على "أهمية الاستمرار بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي".

