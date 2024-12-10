انت الان تتابع خبر ما حقيقة اصابة بارزاني بجلطة قلبية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت في خبر تابعته الخليج 365، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أصيب بجلطة قلبية خفيفة اثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس".

وأضاف أنه "تم نقله إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة الان".

الا ان مصدرا مقربا من رئاسة اقليم كردستان، نفى صحة تلك الادعاءات

وقال إن "رئيس الإقليم يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهامه بشكل طبيعي".

ولم يصدر حتى الان اي بيان رسمي بشان صحة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني.

ويزور بارزاني العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في حفل إعادة افتتاح "كاتدرائية نوتردام".