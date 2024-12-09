انت الان تتابع خبر "الشأن السوري" محور مباحثات بين السوداني وأمير قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تركزت في متابعة التطورات على الساحة السورية، وتداعيات الأوضاع في المنطقة".