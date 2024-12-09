انت الان تتابع خبر "الشأن السوري" محور مباحثات بين السوداني وأمير قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تركزت في متابعة التطورات على الساحة السورية، وتداعيات الأوضاع في المنطقة".
وأكد الجانبان "أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتعزيز التواصل العربي، لضمان وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على سيادة هذا البلد الشقيق".
كما شهد الاتصال "توافقاً مشتركاً في الرؤى بما يتعلق باحترام الإرادة الحرة للسوريين بتنوعهم الإثني والديني والثقافي والاجتماعي، ودعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".