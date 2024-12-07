انت الان تتابع خبر بغداد وأنقرة تؤكدان خطورة وضع سوريا وتبحثان الخطوات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية العراقية في بيان، " التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على هامش أعمال منتدى الدوحة 2024 في دولة قطر".

وجرى خلال اللقاء "بحث التطورات الراهنة في المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا"، وتبادل الجانبان "وجهات النظر حول المستجدات والتحديات المرتبطة بها". وأكد الطرفان بحسب البيان "خطورة الوضع في سوريا وتأثيراته المباشرة على كل من العراق وتركيا".

وشدد وزير خارجية العراق على أن "استقرار سوريا أمنياً وسياسياً يمثل أولوية للعراق".

كما أشار الوزيران إلى أن "العراق وتركيا يلعبان دوراً فاعلًا في تقديم الحلول المناسبة للأزمة السورية"، وناقشا عدداً من العناصر التي يمكن أن تسهم في تحقيق ذلك. واتفق الوزيران على أن "استمرار التصعيد الحالي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً"، معربين عن "قلقهما إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في سوريا".