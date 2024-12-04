انت الان تتابع خبر بطلب منه.. البرلمان يستضيف رئيس الوزراء اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستضيف المجلس، في جلسة اليوم، السوداني، لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تهم الشأن العام وتؤثر في مسار العمل الحكومي.

وتأتي هذه الاستضافة، بحسب مصدر برلماني، في إطار حرص المجلس على متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومناقشة المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك ملف الأمن، والاقتصاد، والخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية.



ويأمل أعضاء مجلس النواب أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم مصلحة الشعب ويحقق تطلعاته في الاستقرار والتنمية.