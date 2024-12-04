"الأخبار": الجيش اللبناني ينتظر من قيادة "اليونيفيل" حسم مصير أربعة مفقودين من أبناء الوزاني

أفادت صحيفة "الأخبار" بأن الجيش اللبناني ينتظر من قيادة "اليونيفيل" حسم مصير أربعة مفقودين من أبناء بلدة الوزاني، يتخوف من أن يكونوا قد اختطفوا على يدّ الجيش الإسرائيلي.

والمفقودون كانوا قد توجهوا إلى بلدة الوزاني الحدودية، صباح اليوم، قبل أن ينقطع الاتصال مع ذويهم. ولا يزال الجيش الإسرائيلي منتشراً في المنطقة التي فقدوا فيها، ما يرجح احتمال تعرضهم للاختطاف، بحسب الصحيفة.