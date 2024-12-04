المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تخطيت صلاحياتي في التصريحات وقد وبخني رئيس هيئة الأركان

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنه "تخطى صلاحياته في التصريحات وقد وبخه رئيس هيئة الأركان".

وفي وقت سابق، أشار الجيش الإسرائيلي، الى أن "رئيس الأركان وبخ المتحدث باسم الجيش بشأن إجابته على سؤال عن قانون تقديم معلومات لنتانياهو"، معتبراً أن "هغاري تجاوز صلاحياته ونحن لا ننتقد المشرعين إنما نعرض موقفنا في القنوات الرسمية لذلك".

وكان قد أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى أن "انتقاد المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للمستوى السياسي خطير وسأتخذ إجراءات مشددة ضده".

وأضاف "انتقاد متحدث باسم الجيش لمسار تشريعي في الكنيست ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن صلاحياته".

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن "تلويح كاتس بالإجراءات ضد هغاري جاء بعد تصريحه ضد قانون يتيح للضباط نقل معلومات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لهغاري في تل أبيب.