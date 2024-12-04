"النشرة": سماع دوي انفجارعند المنطقة الواقعة بين يارون ومارون الراس وتجدد إطلاق النار باتجاه أطراف بنت جبيل

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "سماع دوي انفجارعند المنطقة الواقعة بين يارون ومارون الراس وتصاعد سحب الدخان". كذلك أفاد المراسل، عن "تجدد إطلاق النار من مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي في مارون الراس باتجاه أطراف بنت جبيل في القطاع الاوسط".

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