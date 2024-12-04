البرلمان الفرنسي صوت بالأغلبية لسحب الثقة من الحكومة وأقصى اليسار طالب ماكرون بالاستقالة

صوت البرلمان الفرنسي بالأغلبية لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامه في خطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد. وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، أقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة اقترحها أقصى اليسار وحصلت على دعم اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن. وأيد المذكرة 331 نائبا أي أكثر بكثير من الغالبية المطلوبة. هذا، وطالب أقصى اليسار في فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.

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