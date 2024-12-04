كاتس: انتقاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي خطير وسأتخذ إجراءات مشددة ضده

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى أن "انتقاد المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للمستوى السياسي خطير وسأتخذ إجراءات مشددة ضده". وأضاف "انتقاد متحدث باسم الجيش لمسار تشريعي في الكنيست ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن صلاحياته". وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن "تلويح كاتس بالإجراءات ضد هغاري جاء بعد تصريحه ضد قانون يتيح للضباط نقل معلومات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو". وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لهغاري في تل أبيب.

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