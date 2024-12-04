نتانياهو: في "دولة ديمقراطية" الجيش ليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى أنه "من الجيد أن يوضع المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في مكانه ولا يجب أن ينتقد الجيش القوانين في دولة ديمقراطية".

وقال إنه "في دولة ديمقراطية الجيش ليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي".

في وقت سابق، أشار الجيش الإسرائيلي، الى أن "رئيس الأركان هرتسي هاليفي وبخ المتحدث باسم الجيش بشأن إجابته على سؤال عن قانون تقديم معلومات لنتانياهو"، معتبراً أن "هغاري تجاوز صلاحياته ونحن لا ننتقد المشرعين إنما نعرض موقفنا في القنوات الرسمية لذلك".

وكان قد أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى أن "انتقاد المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للمستوى السياسي خطير وسأتخذ إجراءات مشددة ضده".

وأضاف "انتقاد متحدث باسم الجيش لمسار تشريعي في الكنيست ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن صلاحياته".

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن "تلويح كاتس بالإجراءات ضد هغاري جاء بعد تصريحه ضد قانون يتيح للضباط نقل معلومات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".