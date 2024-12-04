تيمور جنبلاط من وكالة داخلية عاليه: نأمل أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار والأولوية لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية

زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وكالة داخلية عالية حيث عقد اجتماعاً مع خلية الأزمة في حضور أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وكيل داخلية عاليه يوسف دعيبس، قائمقام عاليه بدر زيدان، ممثلة بلدية عاليه منى عقل، طبيب قضاء عاليه أفلاطون الصايغ، رئيس جمعية الإيمان للطائفة الدرزية أيمن باز، مدير فرع الجامعة اللبنانية في عاليه، رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب، رئيسة "جمعية المرأة الدرزية" كاميليا حليمة، رئيس لجنة إنماء عاليه حسام عقل، رئيس "جمعية إسناد" لدعم المريض هلال جابر، أمين سر نادي الأخاء عاليه وائل شهيب، مدير مركز الدفاع المدني جميل سري الدين، جهاز خلية الأزمة ومدراء المدارس وممثلين عن "الاتحاد النسائي التقدمي"، و"منظمة الشباب التقدمي"، و"الكشاف التقدمي"، لشكرهم على جهودهم المبذولة أبان أزمة النزوح التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان.

ولفت جنبلاط، الى أنه "بعيداً من السياسية فما قامت به خلايا الأزمة كان واجباً وطنياً"، مثمناً "روح التعاون التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف عبء الأزمة عن النازحين".

وأمل أن "يصمد اتفاق وقف إطلاق النار"، معتبراً أن "الأولوية الحالية هي لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة مرحلة ما بعد العدوان الاسرائيلي ووضع الخطط الاصلاحية الكفيلة بوضع لبنان على سكة التعافي، مشدداً على أهمية وضع برنامج إعادة في أولوية عملها".