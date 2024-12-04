نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن متحدث باسم كتائب سيد الشهداء العراقية، أننا "نخشى أن يعاني العراق إن أطاح المتمردون بالرئيس السوري بشارالأسد، وإذا شعرنا أن سوريا على وشك السقوط فلن نبقى متفرجين".

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم كتائب "سيد الشهداء" العراقية: إذا شعرنا أن سوريا على وشك السقوط فلن نبقى متفرجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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