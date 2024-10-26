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هجوم إسرائيل واستمرار أزمة رئيس البرلمان في نشرة الظهيرة على السومرية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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