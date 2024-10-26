انت الان تتابع خبر هجوم إسرائيل واستمرار أزمة رئيس البرلمان في نشرة الظهيرة على السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - -"اسرائيل" تشن هجوما جويا على مواقع عسكرية في ايران.. وواشنطن تحذر طهران من عواقب الرد- مستغربا الصمت الدولي.. العراق يدين الهجوم على ايران، ويحذر من محاولات توسعة الصراع في المنطقة

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