انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يدين الهجوم على ايران ويدعو لوقف تمادي الكيان الإسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "نستنكر وندين الاعتداء الإسرائيلي على عدة مدن إيرانية"، لافتا الى "اننا نعلن تضامننا مع الشعب الإيراني المسلم وقيادته الرشيدة وحكومته الحكيمة".

وجدد السيد الحكيم "دعوتنا للمجتمع الدولي إلى التآزر والتكاتف لإيقاف تمادي الكيان الإسرائيلي المخالف للمواثيق والأعراف الدولية"، محذرا "من مسعاه لتوسعة حربه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني المنكوبين إلى سوريا وإيران ودول أخرى".