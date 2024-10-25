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نشرة السومرية.. تأرجح منصب رئاسة البرلمان وجدل تمرير القوانين بمبدأ "السلة الواحدة"

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بغداد - ياسين صفوان - # السلةُ الواحدةُ تعودُ الى البرلمانِ عبر قوانينِ العفو والاحوالِ واعادةِ العقارات .. وجلسةُ الاحدِ تكشفُ المواقف

#منصبُ رئيسِ البرلمانِ يتأرجح..اصرارٌ اطاريٌ لحسمِ المنصب .. وترقبٌ سنيٌ لتمريرِ التوافقات


#النتائجُ الاوليةُ لانتخاباتِ كردستان تدفعُ القوى نحو التحالفات .. ودعواتٌ حزبيةٌ لتشكيلِ حكومةٍ ائتلافية

#مجازرُ صهيونيةٌ جديدةٌ في غزة ولبنان .. والعراقُ يحذرُ من اتساعِ نطاقِ الحربِ في المنطقة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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