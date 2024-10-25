انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. تأرجح منصب رئاسة البرلمان وجدل تمرير القوانين بمبدأ "السلة الواحدة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # السلةُ الواحدةُ تعودُ الى البرلمانِ عبر قوانينِ العفو والاحوالِ واعادةِ العقارات .. وجلسةُ الاحدِ تكشفُ المواقف

#منصبُ رئيسِ البرلمانِ يتأرجح..اصرارٌ اطاريٌ لحسمِ المنصب .. وترقبٌ سنيٌ لتمريرِ التوافقات



#النتائجُ الاوليةُ لانتخاباتِ كردستان تدفعُ القوى نحو التحالفات .. ودعواتٌ حزبيةٌ لتشكيلِ حكومةٍ ائتلافية

#مجازرُ صهيونيةٌ جديدةٌ في غزة ولبنان .. والعراقُ يحذرُ من اتساعِ نطاقِ الحربِ في المنطقة