انت الان تتابع خبر نائب ينتقد تغييب رئيس البرلمان العراقي بعد نشر صورة اجتماع سيادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعرف الدهلكي، في منشور له، عن "استيائه من غياب رئيس مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى أن هذا الغياب لا يمكن اعتباره مجرد مسألة شكلية، بل يعكس "تغييباً متعمداً" لاستحقاقات مكون كبير في البلاد".وجاءت تغريدة الدهلكي بعد نشر صورة لاجتماع ضم رئيس المحكمة الاتحادية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، حيث لوحظ غياب رئيس البرلمان.

وأوضح الدهلكي، أن "تعطيل انتخاب رئيس البرلمان يؤثر سلباً على القرارات السيادية ويضر بملايين العراقيين، مستشهداً بما حدث مؤخراً في مراسم تنفيذ الإعدامات".

وأضاف أن "غياب ممثل المكون الأساسي في الاجتماعات العليا يؤثر على مسار القرارات الحكومية ويهدد توازن السلطات الدستورية في العراق".

