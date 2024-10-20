انت الان تتابع خبر الكربولي يطالب بإعادة رئاسة الجمهورية إلى "السُنة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكربولي، في منشور له على منصة أكس، تابعته الخليج 365، "من بين الرئاسات الثلاث اعطى النظام السياسي رئاسة الجمهورية للسنة والوزراء للشيعة والبرلمان للكرد، وبطلب لاحق وافق السنة على تبادل المواقع مع الكرد بشكل مؤقت تقديراً للمرحوم طالباني".



وأضاف، "من أجل حماية مواطنينا من الإعدام فإننا نتنازل للاخوة الكرد عن رئاسة البرلمان مقابل رئاسة الجمهورية والعودة بالرئاسات الى المعادلة الاصلية"، مشيرا الى ان الهدف من ذلك هو "حماية المظلومين اما القتلة فنحن مع القانون لينالوا جزاءهم العادل".

