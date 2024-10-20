انت الان تتابع خبر منظمة دولية تشخص مشكلة بانتخابات كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير علاقات المنظمة، عماد ركبي، في حديث لـ السومرية، إن "الكثير من الأشخاص عادوا إلى منازلهم ولم يؤدوا عملية الاقتراع بسبب أعطال في أجهزة البصمة".

وأضاف ركبي، أن "بعض الأجهزة لا تستجيب لطلب البصمة ولا نوع البطاقة".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشاركة نحو 31% في انتخابات برلمان إقليم كردستان حتى الساعة 12 ظهرا.

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نسبة المشاركة العامة في عموم مدن إقليم كردستان في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة 12 ظهرا بلغت 31%".

وأضافت المفوضية، أن "نسبة المشاركة في كل من المحافظات كانت كالتالي، أربيل 34%، السليمانية 29%، دهوك 31%، حلبجة 33%".

وانطلقت، صباح اليوم الأحد (20 تشرين الأول 2024) عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.

