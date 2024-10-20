انت الان تتابع خبر توافد ضعيف مقارنة بالتصويت الخاص.. السومرية داخل مراكز اقتراع أربيل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورافقت عدسة الخليج 365، توافد الناخبين الى المراكز، فيما أكد مراسل الخليج 365 ان الاقبال اليوم في التصويت العام ضعيف نسبيا مقارنة بنسبة الاقبال في التصويت الخاص والذي حدث اول الامس الجمعة.



وافتتحت المراكز الانتخابية أبوابها للتصويت العام لانتخابات إقليم كردستان في الساعة السابعة من صباح اليوم الاحد، وتستمر حتى السادسة مساءً، حيث يحق لحوالي مليوني شخص التصويت.