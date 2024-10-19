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نشرة السومرية.. احتجاجات ذي قار وانتخابات كردستان وكواليس اجتماع الإطار الأخير

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بغداد - ياسين صفوان - # بعد نجاح التصويت الخاص.. المفوضية تستعد لاجراء الاقتراع العام لانتخابات الاقليم.. وتؤكد على سرية التصويت

# الكشف عن كواليس الاجتماع الاخير للاطار.. اتفاق على دعم مرشح واحد لرئاسة البرلمان.. والثلاثاء موعد الانتخاب

# استمرار الاحتجاجات الرافضة لتفعيل اوامر القبض في ذي قار.. والداخلية تؤكد: مذكرات الاعتقال لاتشمل المتظاهرين

# بسبب حرق الغاز المصاحب .. العراق يخسر اثني عشر مليار دولار سنويا.. ويتكبد اضرارا بيئية جسيمة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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