انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. احتجاجات ذي قار وانتخابات كردستان وكواليس اجتماع الإطار الأخير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # بعد نجاح التصويت الخاص.. المفوضية تستعد لاجراء الاقتراع العام لانتخابات الاقليم.. وتؤكد على سرية التصويت# الكشف عن كواليس الاجتماع الاخير للاطار.. اتفاق على دعم مرشح واحد لرئاسة البرلمان.. والثلاثاء موعد الانتخاب

# استمرار الاحتجاجات الرافضة لتفعيل اوامر القبض في ذي قار.. والداخلية تؤكد: مذكرات الاعتقال لاتشمل المتظاهرين

# بسبب حرق الغاز المصاحب .. العراق يخسر اثني عشر مليار دولار سنويا.. ويتكبد اضرارا بيئية جسيمة

