انت الان تتابع خبر وزير النفط يفعّل امر اعفاء بحق مدير نفط الشمال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، ان امر اعفاء وكيل مدير الشركة صادر منذ شهر، لكن بعد عودة وزير النفط من اجازته المرضية قام اليوم بتنفيذ وتفعيل امر الاعفاء.



وبين المصدر انه تم تكليف احد معاوني شركة نفط الشمال بمهام إدارة أمور الشركة لحين حسم المنصب، فضلا عن تكليف بركان حسن عبد الله بمهام معاون مدير عام شركة نفط الشمال للشؤون الفنية.