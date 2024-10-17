انت الان تتابع خبر التصويت الخاص لانتخابات كردستان ينطلق غداً والمفوضية تعلن جاهزيتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكّد الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزيَّة لانتخابات برلمان كردستان أيسر ياسين أنَّ "جميع الأمور الفنيَّة واللوجستيَّة جاهزة لإجراء الانتخابات في التصويت الخاص والعام".وأوضح أنَّ "عمليَّة توزيع المواد والأجهزة الخاصَّة بالعمليَّة الانتخابيَّة في مراكز الاقتراع تنتهي اليوم الخميس، والتي استمرَّت لمدَّة ثلاثة أيام في عموم محافظات ومدن الإقليم وغيرها، استعداداً لإجراء العمليَّة الانتخابيَّة للتصويت الخاص يوم غد الجمعة، ومن ثم التصويت العام الأحد المقبل".

وبيَّن ياسين أنَّ "عدد الناخبين للتصويت الخاص في عموم محافظات ومدن الإقليم، بالإضافة إلى العاصمة بغداد (الكرخ – الرصافة) وأيضاً في نينوى وواسط وصلاح الدين وديالى والأنبار وكركوك يبلغ (215) ألفاً و(960) ناخباً، ويبلغ عدد مراكز التسجيل (109) مراكز، وعدد مراكز الاقتراع (165)، بينما يبلغ عدد محطات الاقتراع (749) محطة".

