شكرا لقرائتكم خبر عن الأرز البنى VS الأبيض.. استشارى توضح أيهما الأكثر صحة للكبار والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الأبحاث عن فوائد الأرز وأهميته للصحة العامة وتعزيز الهضم والشعور بالشبع، ولكن اختلفت الدراسات حول فوائد الأرز الأبيض والأرز البنى وأيهما الأكثر صحة، لذا في هذا التقرير نتعرف على أي نوع من الأرز أكثر فائدة لصحتك.

والأرز البني هو حبة أرز كاملة، أي أنه يحتوي على جميع مكونات الحبة الثلاثة: النخالة، السويداء، والجنين لكن عند معالجة الأرز الأبيض، يُنزع منه النخالة والجنين أما السويداء المتبقية فهي أكثر نشوية وأقل كثافة في العناصر الغذائية من الحبوب الكاملة.

فوائد الأرز البني

وقالت الدكتورة جيهان السيد، استشارى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إن الأرز البنى أكثر فائدة من الأرز الأبيض لفوائده الصحية العديدة وتشمل فوائد الأرز البنى:

-غني بالعناصر الغذائية: الأرز البنى يحتوي على نخالة وجنين الأرز، مما يجعله مصدراً جيداً للألياف، والمغنيسيوم، والفوسفور، والسيلينيوم، وفيتامينات ب.

- يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم: مؤشره الجلايسيمي أقل من الأرز الأبيض، مما يعني أنه يرفع نسبة السكر في الدم بشكل أبطأ.

- يعزز الشعور بالشبع لأن الألياف الموجودة فيه تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

وحذرت الدكتورة جيهان من أن طريقة تخزين الأرز البني قد تتسبب في تكون المواد السامة والطفيليات فيه، لذا يجب الحرص على شراء نوعيات أرز بنى جيدة من مكان موثوق، بينما الأرز الأبيض يكون أقل عرضة للتلف مقارنة بالبني.

وأوضحت الدكتورة جيهان السيد أن الأرز الأبيض يكون محتواه أقل في الألياف والفيتامينات والمعادن من الأرز البنى وقد لا يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

وتابعت قائلة إنه بالنسبة للأطفال فإن تناول الأرز الأبيض يكون أفضل، لأن الأرزالبني قد يتم تخزينه بطريقة سيئة فيؤثر على صحة الأطفال.

وأشارت إلى أنه يمكنك تناول الأرز البنى والأبيض حسب نوعية الأطعمة، فيمكن تناول الأرز الأبيض مع الأرز بلبن والمحاشي لأن النشا أكثر في الأرز الأبيض، لكن يمكن تناول الأرز البنى مع الكبسة.