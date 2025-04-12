شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة مصممة الأزياء المغربية.. مضاعفات عمليات شفط الدهون والان مع تفاصيل الخبر

قبل أيام قليلة توفيت مصممة الأزياء المغربية فنة أقلاش نتيجة مضاعفات خطيرة بعد خضوعها لعملية شفط الدهون في مدينة طنجة المغربية، وهي أحد أشهر عمليات التجميل لتحسين القوام.

ما هي عملية شفط الدهون؟

عملية شفط الدهون، حسب ما يوضحها تقرير نشر في موقع كليفى لاند كلينك الطبي، هي عبارة عن إجراء تجميلي لإزالة الدهون والخلايا الشحمية في مناطق معينة في الجسم. هذا الشفط يخلصها من الرواسب والدهون التي لا تستجيب لممارسة الرياضة أو النظام الغذائي الذي يهدف لإنقاص الوزن.

أين يمكن إجراء عملية شفط الدهون؟

يمكن إجراء عملية شفط الدهون في البطن أو الوركين أو الظهر أو الصدر أو الذقن أو الرقبة أو الأرداف أو الركبة الداخلية والكاحلين والفخذين والذراعين.

من هم الأشخاص الذين لا يصلحون لشفط الدهون؟

هناك بعض الأشخاص الذين لا يصلحون لشفط الدهون، وهي من الفئات الممنوعة من إجراء هذه العملية، مثل:

- من يعاني من مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30.

- توقعات غير واقعية أو حالتهم لا تستدعي شفط الدهون فعليًا.

- نوعية الجلد سيئة وغير مناسبة للشفط.

- أن يكون المريض لديه حالة صحية خطيرة تهدد الحياة أو تجعل الشفاء من العملية صعبة.

هل عملية شفط الدهون مؤلمة؟

عملية شفط الدهون هل تكون مؤلمة؟ سؤال يطرحه الكثير من الراغبين في إجراء العملية، وبالفعل هي مؤلمة ولكن بعد العملية ببضعة أيام، فهي عبارة عن حرقة تحدث مكان الشفط الذي تم إجراؤه بعد التورمات. أيضًا قد تحدث.

ما هي فوائد عملية شفط الدهون؟

- تعزز من شكل الجسم وتجعله أكثر نعومة ليتناسب مع الملابس.

- إزالة الدهون العنيدة من الجسم التي لا تستجيب للنظام الغذائي.

- التخلص من الدهون التي لم تستجب للأنظمة الرياضية.

ما هي مضاعفات ومخاطر عملية شفط الدهون؟

- ترك الندبات بعد العملية.

- قد يصاب البعض بالعدوى.

- قد يصاب البعض بتغير في لون الجلد.

- تغير في الإحساس بالجلد.

- الإصابة بالكدمات.

- تورمات وسوء التئام الجروح.

- قد يعاني البعض من النزيف.

- قد يعاني البعض من تشوه الشكل مكان إجراء العملية.

- آلام حتى التئام الجروح.

متى يجب أن تذهب إلى طبيبك بعد شفط الدهون؟

- ظهرت بعض العلامات الخطيرة مثل الألم الشديد الطويل الأمد الذي لا ينقطع.

- بعض التورمات التي لا تهدأ.

- تسرب السوائل أو الدم من موقع الجراحة.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الإصابة بآلام في الصدر أو ضيق في التنفس.