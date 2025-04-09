شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة يومية سهلة للحد من أعراض الصداع النصفي والان مع تفاصيل الخبر

الصداع النصفي أحد أهم أنواع الصداع الذي يصيب الكثير منا، ونوباته المزعجة التى تكون أعراضها مرهقة، يمكن السيطرة عليها بسهولة.

الصداع النصفي

وفقًا لتقرير نشر في موقع المنظمة الأمريكية للصداع النصفي، فإن هذا النوع من الصداع الذي يباغتك فجأة له بعض الأدوات الوقائية التي يمكنك من خلالها إدارته والحد من آلامه وأوجاعه وتقليل محفزاته وتجنب نوباته المستقبلية.

نصائح للحد من أوجاع الصداع النصفي

- تحكم في مزاجك وقلل من توترك، لأن 70% من حالات الصداع النصفي يصاب بها الإنسان نتيجة التوتر، لذلك فالتوتر اليومي والضغوط اليومية حاول البعد عنها أو التعامل معها لتقليل الشعور بالإرهاق والتعب المستمر وتقليل فرص الإصابة بنوبة من نوبات الصداع النصفي.

- اهتم بإدارة توترك ببعض تمارين الاسترخاء أو غيرها.

- اهتم بمواعيد نومك جيدًا واجعل لذاتك جدول نوم جيد تحصل فيه على قسط وافر من النوم لتقلل حوالي نصف نوبات الصداع النصفي المتوقعة، فحاول الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة واحصل على حوالي من 7 إلى 8 ساعات على الأقل من النوم المتواصل.

- أي اضطرابات هرمونية حاول السيطرة عليها وعلاجها إذا كان هناك علاجًا لها، أما اضطراب الهرمونات المصاحب للدورة الشهرية وغيرها لدى السيدات فلابد من الالتزام بنمط حياة وغذائي ورياضي صحي كي تحافظ على مستويات الهرمونات منتظمة في هذه الأثناء.

- قلل من مشروبات وأكلات الكافيين لأنها تزيد من حالة الأرق لديك وتعزز من نوبات الصداع النصفي.

- اهتم بتناول نظام غذائي صحي معتمد بشكل كبير على الأطعمة الصحية والبعد عن الأطعمة التي تحتوي على الهيستامين والشيكولاتة والجبنة ومنتجات الألبان والمحليات الصناعية.

- شرب الماء المستمر بشكل مثالي يعزز من تقليل حدة الجفاف لديك وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بنوبة صداع نصفي.

- لا تفرط في تناول الأدوية، فإن الإفراط في تناول الأدوية أيا كان نوعها حتى أدوية نوبات الصداع النصفي قد تتسبب في المزيد من النوبات المتكررة في المستقبل.