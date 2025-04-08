شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب نزيف الأنف وما يجب فعله ومتى يجب الذهاب إلى الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

نزيف الأنف هو عرض شائع جدًا بين الكثيرين، وله الكثير من الأسباب المختلفة، فوفقًا لتقرير نشر في موقع SummaHealth، فإن هذا العرض المرضي له الكثير من الأسباب التي يمكن أن تثيره، والتي من بينها:

أسباب نزيف الأنف

- الحساسية وإثارتها بأي شيء من المهيجات.

- الإصابة بنزلات البرد.

- الاصطدام في الأنف.

- بعض الأدوية قد يكون لها آثار جانبية تعمل على تمييع الدم.

ما هو نزيف الأنف؟

نزيف الأنف هو عبارة عن تفجر للشعيرات الدموية الصغيرة القريبة من سطح الجلد الداخلي للأنف.

علاج نزيف الأنف منزليًا

في معظم حالات نزيف الأنف لا يتطلب الأمر الذهاب إلى الطبيب المختص، ويمكن علاجها منزليًا من خلال بعض النصائح. ولكن إذا كان النزيف مستمرًا فيجب الذهاب إلى الطبيب.

نصائح لعلاج نزيف الأنف منزليًا

- عندما يأتيك النزيف، حافظ على هدوئك قدر الإمكان وتنفس من فمك، فالشعور بالتوتر قد يؤدي إلى زيادة النزيف.

- حاول إغلاق أنفك بإحكام وظل على هذه الوضعية لمدة خمس إلى 10 دقائق للضغط على الجزء النازل في الأنف مما يساعد على إيقاف النزيف.

- اجعل رأسك منحنيًا إلى الأمام، فهذا يمنع من تدفق الدم إلى الفم. وإذا دخل الدم إلى الفم، ابصقه بصقًا جيدًا، فقد يتسبب دخول الدم إلى معدتك إلى القيء.

- قف أو اجلس بشكل مستقيم ولا تستلقي، وابقي رأسك فوق مستوى قلبك لتجنب دخول الدم إلى الفم أو المعدة.

- بعد توقف النزيف، تجنب تنظيف أنفك لمدة 24 ساعة، أي يومًا كاملاً.

- رش مزيلًا لاحتقان الأنف، فهو يضيق من الأوعية الدموية مؤقتًا.

- بعد توقف النزيف، تجنب برفع الأشياء الثقيلة لمنع عودة نزيف الأنف.

طرق للوقاية من نزيف الأنف

- حافظ على ترطيب أنفك، يمكنك استخدام محلول ملحي بالبخاخ عدة مرات يوميًا.

- استخدم جهاز الترطيب إذا أمكنك أو إذا كان هواء منزلك جافًا.

- أقلع عن التدخين تمامًا.

- تجنب النفخ أو فرك الأنف بقوة.

- استخدم مزيلات الاحتقان للأنف لعلاج البرد والحساسية، إذا كنت تعاني منها وفقًا لرؤية طبيبك المختص.

متى يجب أن ترى الطبيب؟

- إذا كان نزيف الأنف مستمرًا أو حادًا أو غزيرًا أو حدث بعد السقوط أو الإصابة أو كانت عليه أي علامات خطر، فاطلب العناية الطبية فورًا.