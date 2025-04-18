شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البديل.. كيف تساعد بعض الأعشاب فى خفض مستوى السكر والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الإصابة بمرض السكر عندما لا يتمكن البنكرياس من إفراز الكمية المطلوبة من الأنسولين، للتحكم بمستوى "الجلوكوز" السكر فى الدم، وهو ما يستلزم الإلتزام بعلاج دوائى محدد، وفقا لحالة كل مريض.

وبجانب الأدوية، يوجد بعض الأعشاب التى يمكنها التخفيف من أعراض مرض السكر وتجنب مضاعفاته، مع الأخذ فى الاعتبار أن تلك الأعشاب ليست بديلا عن العلاج الدوائى اللازم.

أعشاب تساعد على التحكم فى مستوى السكر بالدم

ووفقا لموقع "Diabetes action" يوجد عدد من الأعشاب التى يمكن أن تساهم فى الحفاظ على مستوى السكر بالدم، إلا أنه ينصح بالاعتدال فى استخدام تلك الأعشاب، ومنها:



أوراق الغار

ورق الغار أو ما يطلق عليه "ورق اللورا" يعد من الأعشاب الى تساعد الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر، عند مستويات منخفضة تصل إلى 500 ملجم، أي أقل من نصف ملعقة صغيرة.



القرفة

تساعد القرفة على زيادة حساسية الأنسولين، وخفض مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الثانى.

الكركم

يستخدم الكركم تقليديًا لتسكين الآلام وشفاء الجروح، ولكنه يساعد أيضا على تحسين حساسية الأنسولين والمساعدة في علاج مرض السكر من النوع الثانى



الحلبة

تساعد الحلبة على تنظيم مستويات السكر في الدم، وزيادة الكوليسترول الجيد مع خفض الكوليسترول الكلي، بالإضافة إلى ذلك تعد بذور الحلبة مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان.



الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل عادة كنكهة للطعام، ويمكن تناوله عن طريق الفم بكميات أكبر لتخفيف مشاكل الهضم، كذلك تقليل مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

الشاي الأخضر

نظرًا لمحتواه العالي من البوليفينول المضاد للأكسدة، يتم استخدام الشاي الأخضر في الطب الصيني والهندي لتعزيز الهضم وشفاء الجروح وخفض نسبة السكر في الدم وتحسين صحة القلب.

بذور الكتان

تعد بذور الكتان واحدة من أغنى مصادر الألياف القابلة للذوبان، وقد أظهرت الأبحاث تحسنًا كبيرًا في قيم الجلوكوز من خلال تناول ألياف الكتان ، ويمكن استخدام بذور الكتان المطحونة أو زيتها في الخبز أو الكعك.



خضروات وفاكهة يمكنها تحسين مستوى السكر بالدم

وبجانب الأعشاب يوجد أنواع من الفاكهة والخضراوات يمكنها تحسين مستوى السكر بالدم، مثل:



البصل والثوم

يحتوى البصل والثوم على مركبات الكبريت الأليسين وأليل بروبيل دي سلفيد، التي لها هياكل كيميائية مماثلة للأنسولين، وبالتالي يعتقد أنها تقلل من نسبة السكر في الدم.



الفلفل الحار

يستخدم الفلفل الحار لتخفيف الألم المرتبط بالاعتلال العصبي السكري، ويستخدم في بعض الدول على شكل كريم خارجي.

الرمان

يحتوى الرمان على العديد من المواد المفيدة مثل البوليفينول، التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات ومضادة للأورام، كذلك خفض مستويات الدهون لدى الأشخاص المصابين بمرض السكر.