شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن زيادة الوزن بسبب الماء.. نصائح للسيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تجعلك الوذمة، وهو اسم آخر لاحتباس الماء، أن تشعر بالخمول والانتفاخ، وعلى الرغم من أن الجسم يحتفظ ببعض الماء بشكل طبيعي، فإن وجود الكثير من وزن الماء قد يكون غير مريح.يمكنك بسهولة تقليل وزن الماء الزائد من خلال تنفيذ بعض الممارسات السهلة في روتينك اليومي، كما يمكنك زيادة الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ وتسريع عملية التمثيل الغذائي لديك من خلال اتخاذ القرارات الصحيحة في وقت مبكر من اليوم، فيما يلي بعض النصائح وفقا لموقع " news 18"، التي ستساعدك على الشعور بالخفة طوال اليوم وتقليل وزن الماء.

ما هو وزن الماء؟

عادة، يتكون 50-60% من وزن الشخص البالغ من الماء، والماء الزائد الذي يتراكم في أنسجة الجسم ويسبب الانتفاخ يُعرف باسم وزن الماء.

أسباب زيادة وزن الماء؟

يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات والصوديوم إلى احتباس الماء، كما يمكن أن يؤدي نقص البوتاسيوم والمغنيسيوم إلى زيادة وزن الماء.



في الأسبوع الذي يسبق الدورة الشهرية، قد تواجه النساء زيادة في احتباس الماء بسبب التقلبات الهرمونية الطبيعية، قد تؤدي فترات الجلوس أو الوقوف الطويلة إلى تعطيل الدورة الدموية الطبيعية للسوائل في الجسم، يتراكم الماء حول أنسجة الجسم نتيجة لذلك، مما يسبب تورمًا في الأطراف.



قد تتسبب العديد من الأدوية في احتباس الماء كأثر جانبي، وتشمل هذه الأدوية بعض وسائل منع الحمل الفموية والأدوية المضادة للالتهابات.، جب مناقشة أي دواء له آثار جانبية مقلقة مع الطبيب.

نصائح للتخلص من المياه الزائدة في الجسم

تقليل الكربوهيدرات: يتم تخزين الكربوهيدرات الزائدة التي لا يستخدمها جسمك على الفور على شكل جليكوجين في خلاياك، يتم تخزين ثلاثة جرامات من الماء لكل جرام من الجليكوجين، في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري، يحتاج غالبية الأشخاص إلى 275 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا، حاول استبدال الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والبطاطس بالكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز والمكرونة.



احرص على ترطيب جسمك: قد تعتقد أن زيادة كمية الماء في جسمك تؤدي إلى زيادة وزن الماء، إذا كان جسمك يعاني من الجفاف، فإنه سيحتفظ بأي ماء لديه، اشرب الكثير من الماء، خاصة إذا كنت تتناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الملح، قد يكون من المفيد الحد من استهلاك الكحول، الذي يمكن أن يسبب الجفاف.



تناول المزيد من الألياف: يساعد تناول وجبات غنية بالألياف في تطهير الكلى والأمعاء والمسالك البولية، مما يساعدك على التخلص من السوائل الزائدة، تناول وجبة غنية بالألياف، مثل وعاء من الحبوب الكاملة، أو امزج ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان في الزبادي أو حبوب الإفطار أو العصير، تناول الخضراوات والفواكه النيئة أو المطهوة على البخار والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة الأخرى.



تقليل تناول الملح: قد ينتج الانتفاخ عن تخزين الجسم للماء نتيجة تناول كميات كبيرة من الصوديوم. وللحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الصحي ومنع زيادة الوزن بسبب الماء، يجب ألا تستهلك أكثر من 2000-2500 ملجم من الصوديوم يوميًا.



ممارسة الرياضة يوميًا: زيادة وزن الجسم بالماء هي نتيجة لتعرق الجسم وإخراج الماء الزائد منه أثناء ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل ممارسة الرياضة على زيادة الدورة الدموية وتدفق الدم، مما قد يقلل من تراكم السوائل في جميع أنحاء الجسم، وخاصة في الساقين والقدمين، تعمل ممارسة الرياضة على حرق مخزون الجليكوجين من الطاقة لتقليل وزن الماء بشكل أكبر، ولمنع الجفاف، من الضروري تعويض السوائل المفقودة بعد أي تمرين.



