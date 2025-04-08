شكرا لقرائتكم خبر عن 9 خطوات تدرب عقلك على تجنب التوتر والشعور بالسلام النفسى والان مع تفاصيل الخبر

توثر مشكلات وضغوطات الحياة بشكل مباشر على الصحة النفسية، وفى الكثير من الأحيان على الصحة الجسدية أيضًا، ما يتطلب إيجاد طريقة للتعامل مع تلك الضغوطات بأقل قدر ممكن من مشاعر التوتر والقلق.

وبحسب موقع "Times of India" يمكن الشعور بالراحة والسلام النفسى عبر القيام بعادات يومية بسيطة، والتى لا تتطلب جهدًا كبيرًا للقيام بها، بل القليل من المثابرة، حيث أن تدريب الجسم والعقل على الشعور بالتحسن لا يتطلب القيام بتغييرات كبيرة، بل تكفى مجرد خطوات صغيرة.

9 طرق سهلة للشعور بالهدوء والسعادة وتحقيق السلام النفسي

وفيما يلى 9 خطوات لتدريب العقل على الشعور بالراحة والسلام النفسى، والتعامل بهدوء مع المصاعب المختلفة، وهى:

ابدأ يومك بنشاط مريح

طريقة بدء اليوم مهمةٌ للغاية، لذلك فإن القيام بأشياء صغيرة كالوقوف حافي القدمين على الأرض، أو التمدد قليلًا، أو شرب الماء الدافئ ببطء، تجعل الجسم يشعر بالثبات، مما يساعد العقل على الشعور بالأمان والهدوء منذ الإستيقاظ.

حرك جسمك ببطء وتركيز كامل

التمارين السريعة مفيدة، لكن الحركات البطيئة والواعية، مثل اليوجا الهادئة أو المشي الهادئ، لها تأثير مختلف، لأن الحركة البطيئة مع التركيز تساعد على التخلص من التوتر وتركيز الذهن على اللحظة الحالية، وكأنك تقول لجسدك أن "كل شيء على ما يرام".

تنفس بهدوء

أخذ أنفاس عميقة وبطيئة يحفز الدماغ على الاسترخاء، ويمكن إستخدام طريقة بسيطة، مثل الشهيق لمدة 4 ثوانٍ، ثم حبس النفس لمدة 4 ثوانٍ، ثم الزفير لمدة 4 ثوانٍ، ثم حبس النفس مرة أخرى لمدة 4 ثوانٍ، وهو ما يهدئ الأعصاب، مما يساعد الجسم على البقاء هادئًا حتى في اللحظات العصيبة.

تناول أطعمة تحسّن صحة المعدة والعقل

يؤثر الطعام على المزاج، لذلك تناول المزيد من الأطعمة مثل الموز، والخضراوات الورقية، واللبن الرائب، والمكسرات، مما يحسّن صحة الأمعاء ويساعد الدماغ على الشعور بالسعادة، لأن المعدة السليمة تعني مزاجًا أكثر توازنًا.

قلل من الضوضاء والتوتر

إن كثرة تنبيهات الهاتف، والأجواء الصاخبة، والمحادثات السلبية قد ترهق العقل، لذلك حاول أخذ فترات راحة قصيرة من الهواتف، أو الأخبار، أو حتى من الناس، 15 دقيقة فقط من الهدوء كفيلة بمنح العقل الراحة التي يحتاجها.

استخدم الدفء لاسترخاء الجسم

الدفء يشعرك بالراحة، الاستحمام بماء دافئ، أو استخدام كيس ماء ساخن، أو وضع يديك الدافئتين على وجهك يساعد على استرخاء العضلات المشدودة، والقيام بهذه الأمور البسيطة يشعر الدماغ بالأمان والهدوء.

اجلس في صمت لبضع دقائق يوميًا

للصمت قوة علاجية، والجلوس بهدوء ولو لخمس دقائق، يمنح العقل فرصة للراحة، كما تساعد هذه العادة على التركيز، وتحسين المزاج، وتحقيق السلام النفسي العام، فقط اجلس بهدوء واترك الأمور تهدأ.

دون أفكارك لتشعر بالراحة

أحيانًا، يشعر العقل بالثقل بسبب كثرة الأفكار، لذلك يساعد تدوينها على التخلص من هذا العبء. سواءً كانت مخاوف، أو أفكارًا، أو مجرد امتنان، فإن الكتابة تُتيح مساحةً لأفكار جديدة وهادئة.

اقضِ وقتًا هادئًا مع الطبيعة

للطبيعة تأثير مهدئ، تأمل الأشجار، أو الاستماع إلى أصوات الطيور، أو المشي ببطء في الحديقة، كلها أمورٌ تشعرك براحةٍ فورية، السر يكمن في عدم التسرع، فمجرد التواجد هناك، دون استخدام الهاتف، يُحدث فرقًا كبيرًا في العقل والجسم.