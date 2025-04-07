شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصحة العالمي.. ماذا يحدث لدماغك عند بدء ممارسة الرياضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم اليوم 7 إبريل بيوم الصحة العالمى، وبهذه المناسبة يحث الخبراء الناس على التركيز على الصحة العامة من خلال الرياضة واللياقة البدنية واتباع نمط حياة أفضل، بدءًا من الحفاظ على النشاط البدني وتناول الطعام الصحي وصولًا إلى تحسين الصحة النفسية من خلال النشاط البدني، يمكن لخطوات صغيرة كالمشي أو ممارسة الرياضة أن تعزز الصحة والسعادة، بحسب موقع "تايمز ناو".

اللياقة البدنية ليست اختيارية

اللياقة البدنية غالبًا ما تكون من أكثر جوانب الصحة التي يتم تجاهلها، وكثيرًا ما يقول الناس إنهم لا يملكون وقتًا للياقة البدنية، لكن ما يقولونه في الواقع هو أنهم لا يعطونها الأولوية.

مع دخولنا الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، يتباطأ معدل الأيض لدينا، وتضعف عظامنا، وتنخفض مستويات طاقتنا لهذا السبب، يُعدّ النشاط البدني - حتى وإن كان بسيطًا - أمرًا بالغ الأهمية.

الأمر لا يتعلق بالوصول إلى الكمال أنت فقط بحاجة إلى المثابرة.. ابدأ بخطوات صغيرة - امشِ يوميًا، وقم بعمل تمارين التمدد في الصباح، تدريجيًا، تتغير عقليتك، ستصبح أقوى، وأكثر تركيزًا، وأكثر صلابة ذهنيًا.

لا تتجاهل الأساسيات: التغذية والترطيب أمران مهمان

النشاط البدني ليس سوى جزء واحد من اللغز ما نأكله ونشربه يلعب دورًا حاسمًا في صحتنا البدنية والعقلية.

نظامك الغذائي هو أساس الطاقة التي تستهلكها يوميًا، يجب أن يتضمن التوازن الصحيح بين البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

لكن لا تنسَ شرب الماء إذا لم تشرب كمية كافية من الماء، فسيعاني جهازك الهضمي قد تشعر بالانتفاخ والتعب أو آلام وتشنجات غير متوقعة شيء بسيط كزيادة شرب الماء كفيل بتحسين حالتك المزاجية بشكل كبير.

تُساعد رياضات مثل الكريكيت وتنس الطاولة على تحسين التنسيق بين اليد والعين، مما يجعل الأنشطة اليومية أسهل وأكثر أمانًا.

حتى الأنشطة البسيطة مثل المشي أو الجري يُمكن أن تُحدث تأثيرًا كبيرًا. الجري، على وجه الخصوص، رائع لبناء القدرة على التحمل، وصحة القلب، وقوة العضلات.

ممارسة الرياضة هي السلاح السري ضد مشاكل الصحة النفسية

تساعد ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة إلى عالية الشدة على إفراز الإندورفين، وهو هرمون السعادة الذي يُحسّن المزاج ويُقلل التوتر.

كما يُمكنها تنظيم دورة نومك، مما يُساعدك على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمًا لفترة أطول.

كما يُمكن لممارسة رياضات مثل كرة القدم أو الكريكيت أو الكرة الطائرة أن تُعزز حياتك الاجتماعية، وهي طريقة أخرى مُثبتة للحد من مشاعر القلق والاكتئاب.

تُظهر العديد من الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام قد تكون بنفس فعالية الأدوية المُضادة للاكتئاب لدى بعض الأشخاص.