شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد لا تعرفها عن الحليب كامل الدسم مقارنة بالخالى من الدهون والان مع تفاصيل الخبر

الحليب كامل الدسم هو الحليب الذي لم ينزع منه الدهون، وحتى يعتبر الحليب كامل الدسم، يجب أن يحتوي على نسبة دهون لا تقل 3.25% من وزنه.

ورغم أنه من الشائع تفضيل الحليب خالى الدسم، خاصة عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، لكن الحليب كامل الدسم يحتوى على العديد من الفوائد الصحية التي تجعله الخيار الأفضل صحيًا، وفقًا لموقع "Health".

4 فوائد صحية للحليب كامل الدسم

يحتوي الحليب على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والكالسيوم وفيتامين ب12، بجانب دعمه لصحة العظام، وتقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض.

ويوجد 4 فوائد صحية للحليب كامل الدسم، وهى:

يقلل خطر الإصابة بعدد من الأمراض

يساعد شرب الحليب كامل الدسم على تقليل خطر الإصابة بالأمراض الشائعة، مثل أمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم والسمنة.

ووفقًا لإحدى الدراسات، يساهم شرب كوب واحد من الحليب يوميًا، بما في ذلك الحليب كامل الدسم، يساهم في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ومتلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وسرطان القولون والمستقيم وهشاشة العظام، وقد تحمي العناصر الغذائية الموجودة في الحليب من الإصابة بعدد من الأمراض، حيث قد يحمي الكالسيوم من سرطان القولون والمستقيم، من خلال ارتباطه بمواد ضارة محتملة في الأمعاء، مثل الأحماض الصفراوية، مما يمنعها من إتلاف بطانة الأمعاء وتحفيز نمو السرطان.

يحتوي على أحماض دهنية مفيدة

يحتوي الحليب كامل الدسم على أكثر من 400 حمض دهني، ونظرا لأن الحليب كامل الدسم يحتوي على نسبة دهون أعلى من الحليب قليل الدسم، فهو غني بالأحماض الدهنية المفيدة، وتشير الأبحاث إلى أن الأحماض الدهنية المشتقة من الحليب، مثل حمض البنتاديكانويك وحمض الهيبتاديكانويك، قد تقلل الالتهاب وتحفز إصلاح الخلايا، وتقلل مستويات الدهون في الدم، مما يدعم صحة القلب.

ويحتوي الحليب الكامل من الأبقار التي تتغذى على علائق عشبية ، على مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض اللينوليك المترافق، حيث تتميز دهون أوميجا 3 بخصائص قوية مضادة للالتهابات، بينما قد يتمتع حمض اللينوليك المترافق بخصائص تحمي القلب، مثل تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يدعم صحة العظام

يعد الحليب كامل الدسم مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية اللازمة لصحة العظام، حيث يغطي كوب واحد من الحليب 23% من القيمة اليومية للكالسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على العظام، كذلك يوفر الحليب أيضًا البروتين والفوسفور والمغنيسيوم، كذلك يعد مصدرًا جيدًا لفيتامين د ، الضروري لامتصاص الكالسيوم، بما يقلل خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

يساعد فى إدارة الوزن

على الرغم من أن الحليب كامل الدسم يحتوي على سعرات حرارية أعلى من منتجات الحليب قليلة الدسم، إلا أن الدراسات تشير إلى أن شرب الحليب كامل الدسم قد يساهم في فقدان الوزن وانخفاض خطر الإصابة بالسمنة، من خلال إبطاء عملية الهضم، وزيادة الشعور بالشبع، وتعويض السعرات الحرارية الموجودة في المشروبات المُحلاة بالسكر.

كما تساهم بعض الأحماض الدهنية الموجودة في الحليب، مثل حمض اللينوليك المترافق ، مفى تقليل استهلاك السعرات الحرارية وتزيد من حرقها.

كما توصلت دراسة بحثية إلى أن تناول الحليب كامل الدسم، مقارنة بالحليب قليل الدسم، كان يساهم في خفض خطر الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن لدى الأطفال بنسبة 39%.

أضرار الحليب كامل الدسم

على الرغم من إحتواء الحليب كامل الدسم على فوائد صحية عديدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض، حيث توصلت دراسة بحثية إلى أن الاستهلاك العالي للحليب يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ومرض باركنسون وحب الشباب.

ويحتوي حليب البقر أيضًا على نسبة عالية من اللاكتوز، وهو نوع من السكر يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لدى العديد من الأشخاص، حيث الأشخاص المصابون بحساسية اللاكتوز من نقص في إنتاج إنزيم اللاكتاز، وهو إنزيم ضروري لتكسير اللاكتوز وامتصاصه، مما يؤدى إلى أعراض هضمية، مثل الإسهال والغازات.