شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيتامين سى الوريدى يخفف آثار العلاج الكيميائى والان مع تفاصيل الخبر

يُعتبر فيتامين سي عنصرًا غذائيًا فائق القيمة الغذائية، معروفًا بتعزيز المناعة، وتحسين صحة البشرة، بل وحتى المساعدة في التئام الجروح، ومع ذلك، ثمة جدل متزايد حول ما إذا كان تناول كميات كبيرة من فيتامين سي يُعالج أمراضًا قاتلة كالسرطان، أم أنه قد يضر أكثر مما ينفع، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

هل فيتامين سي يعالج السرطان؟

تعود فكرة قدرة الجرعات العالية من فيتامين سي على مكافحة السرطان إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث أشارت بعض الدراسات المخبرية المبكرة إلى أن فيتامين سي قد يُبطئ نمو السرطان، مما أدى إلى مزيد من الأبحاث حول إمكاناته كعلاج للسرطان.

مع ذلك، لم تُظهر التجارب السريرية على مكملات فيتامين سي الفموية أي تأثير يُذكر في علاج السرطان، حيث اكتشف الباحثون لاحقًا أن فيتامين سي المُتناول عبر الطعام أو المكملات الغذائية لا يصل إلى مستويات كافية في الدم للتأثير على الخلايا السرطانية، ومع ذلك، تُجري دراسات أحدث أبحاثًا حول إعطاء فيتامين سي بجرعات عالية عن طريق الوريد، حيث يُحقن مباشرةً في مجرى الدم، وتشير بعض النتائج إلى أن فيتامين سي الوريدي قد يُساعد في تقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي وزيادة فعالية علاجات السرطان.

على سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها جامعة أيوا أن الجمع بين فيتامين سي الوريدي والعلاج الكيميائي يُحسّن معدلات نجاة مرضى سرطان البنكرياس المتقدم، مع ذلك، لا يزال هذا العلاج تجريبيًا، ويجب إجراؤه تحت إشراف طبي فقط.

وبينما تُجرى أبحاث على جرعات عالية من فيتامين سي الوريدي كعلاج تكميلي، لا يوجد دليل قوي على أن فيتامين سي - وخاصةً من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية - يُمكن أن يُعالج السرطان.

ماذا يحدث عند تناول كمية كبيرة من فيتامين سي؟

فيتامين سي فيتامين قابل للذوبان في الماء، أي أن الكميات الزائدة منه لا تُخزن في الجسم، بل تُطرد عن طريق البول، مع ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى العديد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، حيث أن تناول أكثر من 2000 ملج من فيتامين سي يوميًا قد يُسبب الغثيان والإسهال وتقلصات المعدة، حيث لا يستطيع الجسم امتصاص كميات كبيرة جدًا دفعةً واحدة، مما يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي، حيث يتحلل فيتامين سي الزائد إلى أكسالات، وهي مادة قد تُساهم في تكوين حصوات الكلى، كما لا تزال تناول جرعات عالية من فيتامين سي الوريدية قيد البحث ويجب استخدامها فقط تحت إشراف طبي.