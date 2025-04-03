شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول الطعام بانتظام يؤثر سلبا على الصحة الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

الإفراط في تناول الطعام بانتظام، وخاصة إذا كان مليئًا بالمكونات المصنعة والوجبات السريعة، قد يُسبب عواقب وخيمة تتجاوز مجرد زيادة الوزن، إذ قد يؤثر بشكل مباشر على الصحة الإنجابية والخصوبة، كما أن الإفراط في تناول الطعام، وخاصةً الأطعمة غير الصحية عالية السعرات الحرارية، قد يؤدي إلى السمنة، التي تُؤثر بدورها على التوازن الهرموني وتُؤثر على الإباضة لدى النساء، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أشار الخبراء إلى أن زيادة الدهون في الجسم تزيد من مستويات هرمون الإستروجين، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، وانقطاع الإباضة (انقطاع التبويض)، وحالات مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، وهي سبب شائع للعقم، بالإضافة إلى ذلك، فإن مقاومة الأنسولين، التي غالبًا ما ترتبط بالإفراط في تناول الطعام والسمنة، تُسبب خللًا أكبر في مستويات الهرمونات، مما يُصعّب على النساء الحمل.

وقد تؤدي اضطرابات الأكل الأخرى، مثل الإفراط في تناول الطعام، إلى التهاب الجسم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات الحمل والإجهاض، حيث تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي قد يعزز الخصوبة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاضطرابات النفسية، مثل الشره العصبي وفقدان الشهية العصبي، أن تؤثر بشدة على الصحة الإنجابية وتتطلب علاجًا من طبيب أو أخصائي نفسي لضمان الصحة العامة.

وينصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من البروتينات والدهون المفيدة والألياف، وتجنب تناول الكثير من السكر والأطعمة المصنعة، حيث يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الواعي إلى إعادة الوزن إلى طبيعته، وتعزيز وظيفة التمثيل الغذائي، وتعزيز الصحة الإنجابية، فإذا كنتِ تعانين من الإفراط في تناول الطعام وكان له آثاره على الخصوبة، فإن استشارة طبيب أو أخصائي تغذية يمكن أن يساعدكِ في وضع خطة شخصية لاستعادة التوازن الهرموني وتحسين الصحة الإنجابية.