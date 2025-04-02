شكرا لقرائتكم خبر عن الإمساك خلال العيد.. مشكلة تخلص منها بحلول سهلة والان مع تفاصيل الخبر

مع قدوم عيد الفطر المبارك، وانتهاء أيام شهر رمضان الفضيل، بعض العادات الغذائية قد تخلف بعض الأعراض المعوية، والتي من أشهرها الإصابة بالامساك، فهي أشهر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعاً بعد انتهاء شهر رمضان والصيام.

أسباب الإمساك

لأن حركة الأمعاء قد تكون نتيجة بعض العادات تغيرت وأصبحت أبطأ، هذا ما أكد تقرير نشر في موقع كوليدج هوسبيتال، تابع التقرير موضحاً..

طرق لمنع الإمساك والتخلص منه

هناك طرق لمنع الإمساك والتخلص منه بشكل تدريجي صحي..

- تناول خمس حصص من الفاكهة والخضراوات على الأقل على مدار اليوم مما يزود الجسم بالألياف الكثيرة ويصبح حينها الجهاز الهضمي مهيئ للإخراج بشكل منتظم دون الشعور بالإمساك.

- بعض الخيارات الصحية المفيدة التي تعزز الهضم وحركية المعدة مثل خبز القمح الكامل والحبوب الغنية بالألياف بدلاً من المقرر، كذلك إضافة البقوليات والذرة إلى أطباق الأرز والمعكرونة والشربات مثل أرز العدس على سبيل المثال أو العدس الأسود كلها تساعد على تعزيز صحة الأمعاء والتخلص من الإمساك.

- السلطات من أهم الأكلات التي تعزز من التخلص من الامساك مثل سلطات الحمص والسلطات الخضراء.



مشروبات مفيدة للتخلص من الإمساك

في ما أكد تقرير آخر نشر في bladder and bowel community، فهناك الكثير من النصائح والمشروبات التي تفيد في التخلص من الإمساك بشكل سريع:

- عصير الليمون لتحفيز حركة الأمعاء عند الاستيقاظ من النوم يعزز من التخلص من الإمساك.

- زيت الزيتون الطبيعي الصحي على معدة فارغة صباحاً يعمل على تدفق البراز عبر الأمعاء كما أنه مسهل للجهاز الهضمي كما أنه يعمل على تليين البراز وإفراغ المعدة بشكل سليم.

- بعض أنواع العصائر الصحية مثل عصير البرقوق أو البرقوق المجفف يحتوي على الألياف العالية يساعد على تليين البراز ويحفز حركة الأمعاء بشكل صحي.

- المشمش المطبوخ أيضاً يمكن تناوله لتعزيز العملية الهضمية والعملية الإخراجية أيضاً.

- لا شك أن شرب الكثير من السوائل والمشروبات العشبية مثل اليانسون والنعناع وغيرها يعزز من الصحة الهضمية والعملية الإخراجية أيضاً.

- لا شك أن شرب المياه بشكل منتظم وبكميات كبيرة على مدار اليوم يخلصك من الإمساك تماماً.