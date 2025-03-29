شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات أقل شهرة لمرض السكر لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

عندما نفكر في مرض السكر، تتبادر إلى أذهاننا أعراض شائعة مثل كثرة التبول، والعطش الشديد، وارتفاع مستويات السكر في الدم، ولكن هناك علامات أخرى تشير إلى هذا المرض المزمن قد لا نتوقعها لدرجة أن معظم الناس يتجاهلونها باعتبارها مجرد مشاكل بسيطة حتى تتفاقم الحالة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إذا كنت تشعر بأعراض غير طبيعية مؤخرًا ولكنك لا تستطيع تحديد السبب، فإليك بعض العلامات المفاجئة لمرض السكر التي يجب أن تكون على دراية بها:

جفاف وحكة الجلد لا تختفي

هل تشعر باستمرار بجفاف بشرتك أو تقشرها أو الحكة، قد يكون الجفاف المستمر علامة على ارتفاع سكر الدم، فعندما يرتفع سكر الدم، يفقد الجسم السوائل بشكل أسرع، مما يؤدي إلى الجفاف، بما في ذلك جفاف البشرة، كما أن ضعف الدورة الدموية الناتج عن مرض السكر قد يُصعب ترطيب بشرتك، فإذا لاحظت جفافًا شديدًا، خاصةً في يديك أو مرفقيك أو قدميك، فقد يكون من المفيد التحقق من مستويات السكر في الدم.

فقدان الوزن غير المبرر

إذا فقدت بضعة كيلوجرامات دون جهد، وخاصةً إذا كنت تشعر بالتعب المستمر، فمن المفيد إجراء فحص السكر، وقد يبدو فقدان الوزن دون تغيير نظامك الغذائي أو روتينك الرياضي حلمًا يتحقق، لكن في الواقع، قد يكون علامة تحذيرية لمرض السكر، عندما لا يستطيع جسمك استخدام الأنسولين بشكل صحيح للحصول على الطاقة من الجلوكوز، فإنه يبدأ بحرق الدهون والعضلات، وقد يؤدي هذا إلى فقدان الوزن بسرعة وبدون سبب واضح.

التعب المستمر

إذا كانت مستويات طاقتك في انخفاض مستمر دون سبب واضح، فقد يكون مرض السكر كامنًا، حيث إن الشعور بالإرهاق بعد يوم طويل أمر طبيعي، ولكن إذا كنت تشعر بالإرهاق المستمر، حتى بعد نوم ليلة كاملة، فقد يكون مرض السكر هو السبب، حيث إن ارتفاع سكر الدم يُصعب على جسمك تحويل الجلوكوز إلى طاقة، مما يجعلك تشعر بالخمول، ومن ناحية أخرى، إذا انخفض سكر الدم بشكل حاد، فقد تشعر أيضًا بالضعف والدوار.

رؤية ضبابية تأتي وتذهب

إذا استمر تغير نظرك فجأة فلا تُلق باللوم على الجلوس أمام الشاشات فحسب، بل افحص مستويات السكر في الدم، هل لاحظت يومًا أن رؤيتك أصبحت ضبابية، ثم استعادت صفاءها، قد يُسبب تذبذب مستوى السكر في الدم دخول وخروج السوائل من العين، مما يؤثر على رؤيتك مؤقتًا.

ويتجاهل الكثيرون هذه الأعراض، معتقدين أنهم بحاجة فقط إلى نظارات، لكنها قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بمرض السكر.

الشعور بالجوع حتى بعد تناول الوجبات

إذا كنت تشعر بأنك لا تشعر بالشبع أبدًا بعد تناول الوجبات، فقد يلعب مرض السكر دورًا في ذلك، وقد يكون هذا دليلاً على أن جسمك لا يعالج الجلوكوز بشكل صحيح، ولأن خلاياك لا تحصل على طاقة كافية، فإنها ترسل إشارات مستمرة لحاجتها إلى المزيد من الطعام، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع الدائم.

ظهور بقع داكنة على الجلد

من أعراض مرض السكر الأقل شهرة ظهور بقع داكنة مخملية على الجلد، غالبًا في مناطق مثل الرقبة أو الإبطين أو الفخذ، تُعرف هذه الحالة باسم "الشواك الأسود" وترتبط بمقاومة الأنسولين، فإذا لاحظت بقع داكنة لم تكن موجودة من قبل، وخاصة إذا كانت تبدو أكثر سماكة من الجلد المحيط بها، فقد يكون هذا علامة تحذير مبكرة لمرض السكري.

رائحة الفم الكريهة

جميعنا نعاني من رائحة الفم الكريهة أحيانًا، ولكن إذا كانت رائحة فمك تشبه رائحة الفواكه أو الأسيتون، فقد تكون علامة على إصابتك بمرض السكر، وعندما يحرق جسمك الدهون للحصول على الطاقة بدلًا من الجلوكوز، فإنه يُنتج الكيتونات، مما قد يُسبب رائحة فم كريهة، وهذا الأمر مُقلق بشكل خاص لدى مرضى السكري من النوع الأول، إذ قد يُشير إلى حالة خطيرة تُسمى الحماض الكيتوني السكري (DKA).

مشاكل اللثة

لا يؤثر مرض السكر على مستويات السكر في الدم فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على اللثة، فالأشخاص المصابون بمرض السكر أكثر عرضة لالتهابات اللثة، ونزيفها، وحتى فقدان الأسنان، فإذا كنت تعاني من مشاكل مستمرة في اللثة، على الرغم من اهتمامك بنظافة الفم الجيدة، فقد يكون ذلك مرتبطًا بداء السكري.